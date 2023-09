Funerali di Ivano Bucci: Dolore per VENTASSO e la comunità di Busana

In lutto la Croce Verde Alto Appennino: è deceduto per una grave malattia l’alpino Ivano Bucci, cofondatore del sodalizio e uno dei volontari più attivi da sempre impegnato nella predisposizione e cura dei mezzi di servizio. Ivano Bucci aveva 77 anni, lascia nel profondo dolore la moglie Carla Bacci, il figlio Michele con Chiara; il caro nipote Mattia e le sorelle Mafalda, Vanda e Antonella, i parenti e tanti amici. Molti ieri sera hanno partecipato alla recita del Santo Rosario nella chieda S. M. Maddalena di Busana e questa mattina avranno luogo i funerali con partenza alle 9 dalla Casa Funeraria Mammi via Macchiusa 15, di Castelnovo Monti, dove è stata allestita la camera ardente, per la chiesa parrocchiale San Venanzio di Busana dove verrà officiata la santa messa. Presenti gli alpini di cui faceva parte Ivano e un delegazione della Croce Verde Alto Appennino in divisa. Al termine della liturgia seguerà il saluto di commiato, quindi il feretro proseguirà per la cremazione. Per volontà dei familiari, che ringraziano tutti coloro che partecipano, niente fiori ma eventuali offerte alla Croce Verde Alto Appennino. Il Consiglio direttivo della Croce Verde ha espresso profondo cordoglio: "Ivano è stato lo storico volontario, dal 2000, per diversi anni e fino al 2020, membro del direttivo della nostra associazione ricoprendo la carica di responsabile dei mezzi, che ha curato con estrema passione. A nome di tutto il corpo volontari e dei dipendenti porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e ci uniamo al loro dolore".

Ivano Bucci, una bravissima persona che mancherà molto alla comunità di Busana, era molto conosciuto per almeno tre motivi: era il coordinatore del gruppo alpini locale, dirigente della Croce Verde Alto Appennino ed era l’ultimo cantoniere della statale 63 del Valico del Cerreto, questo il ricordo di un suo amico di allora: "Tantissime e sincere condoglianze per la scomparsa del caro amico Ivano, io ho avuto l’onore di conoscerlo per motivi di lavoro e non solo, quando era dipendente Anas. Sono vicino alla moglie Carla, al figlio Michele e a tutti i parenti in questo tristissimo evento".

Settimo Baisi