Funerali di Piccinini a Boretto: i familiari chiedono risposte

Si svolgeranno sabato mattina alle 10, nella chiesa di Santa Croce di Boretto, paese d’origine, i funerali di Claudio Piccinini, camionista 68enne, domiciliato a Cavriago, vittima venerdì scorso di un infortunio sul lavoro alla cava di sabbia della impresa Bacchi, nella golena del Po a Guastalla. Il magistrato di turno non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia, essendo chiare le cause del decesso, provocato dallo schiacciamento della pesante ruota di una ruspa in manovra. La camera ardente è all’ospedale di Guastalla, dove domani alle 18 viene recitato il rosario. Intanto, moglie e figlie della vittima chiedono risposte precise dall’inchiesta in corso, per fare piena luce sulla dinamica dell’infortunio. Le immagini della videosorveglianza interna hanno comunque fornito elementi importanti agli inquirenti. I familiari di Claudio Piccinini in questa vicenda sono assistiti dall’avvocato Nicola Termanini e da Studio 3A-Valore, che hanno già richiesto tutti gli atti dell’inchiesta, pronti anche a mobilitare propri consulenti tecnici in caso di esecuzione di particolari accertamenti.