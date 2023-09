Funerali per ’Il Conte’ Roversi a Reggiolo: Tragedia Stradale a Brugneto

E’ stato concesso il nulla osta per i funerali di Antonio Roversi, detto "Il Conte", il pensionato di 68 anni vittima degli effetti di un incidente stradale accaduto nove giorni fa a Brugneto di Reggiolo, nei pressi della chiesa parrocchiale.

Roversi era stato urtato da un’autovettura in transito. Il decesso è avvenuto cinque giorni dopo all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. I funerali, affidati all’agenzia Losi, sono stati fissati per lunedì 25 settembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Reggiolo. Il feretro sarà trasferito nella stessa chiesa nella tarda mattinata di lunedì per consentire ad amici e conoscenti di rendere omaggio ad Antonio, in attesa del funerale.

Dopo la messa, nel pomeriggio, il feretro sarà trasferito al vicino cimitero del paese per l’inumazione. Lascia la moglie Loretta Zini, il fratello Stefano, la sorella Santina, altri parenti e molti amici. Roversi aveva lavorato come giardiniere, operatore ecologico. Era pure volontario molto attivo in paese, in particolare nell’associazione Auser, occupandosi anche di manutenzione di aree pubbliche.