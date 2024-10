Fungaiolo disperso a Ramiseto. Recuperato grazie all’elicottero

Soccorso ieri mattina un fungaiolo sull’Appennino reggiano colto da improvvizo malessere: si tratta dell’89enne C. V. di San Martino in Rio, il quale ha accusato una forte emicrania al punto da perdere l’orientamento mentre si trovava a funghi in una zona boscosa a Poviglio di Ramiseto nel comune di Ventasso. Dopo aver accusato questo malessere e di conseguenza smarrita la strada l’89enne ha contattato la centrale operativa del 118 che ha attivato il Soccorso Alpino, è giunto sul posto con una squadra del Saer Monte Cusna. Il medico che ha valutato il paziente ha potuto constatare che quest’ultimo, fortunatamente, non aveva riportato altre problematiche sanitarie. L’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Bologna, tramite verricello trattandosi di una zona impervia e boschiva, ha recuperato l’uomo e lo ha quindi consegnato agli operatori sanitari della Croce Verde Alto Appennino di Busana che ha provveduto al trasferimento in ambulanza all’ospedale Sant’Anna a Castelnuovo Monti per maggiori controlli e cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti con l’elicottero Drago di Bologna, lla squadra del Soccorso Alpino con il medico al seguito e la Croce Verde Alto Appennino di Busana. Trattandosi di una boscosa e ripida a valle del passo di Pratizzano, l’operazione è stata complessa e ha impegnato i soccorritori per alcune ore.

s.b.