Fuochi d'artificio in piazza a Brescello, doppia denuncia

Brescello (Reggio Emilia), 19 settembre 2025 - Fuochi d’artificio in piazza Matteotti, in pieno centro a Brescello, pare per festeggiare la concessione anticipata della libertà dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto per truffa. Ma, oltre che per le esplosioni senza autorizzazione, essendo uscito di casa alcune decine di minuti prima dell’effettiva scarcerazione, un giovane di 27 anni è stato denunciato anche per il reato di evasione.

E’ accaduto nella tarda serata del 4 settembre. Alle 23,40, con la piazza ancora affollata e i locali pubblici aperti, alcune persone hanno fatto esplodere una batteria di fuochi d’artificio. Una situazione che ha fatto scattare le segnalazioni dei residenti ai carabinieri, anche per il fastidio dei fuochi esplosi all’improvviso in orario destinato al riposo. Sono cominciati gli accertamenti dei carabinieri, arrivando alla doppia denuncia del 27enne.

L’uomo avrebbe festeggiato la liberazione anticipata disposta dal tribunale, la cui ordinanza aveva efficacia soltanto a partire dal giorno successivo. Invece, il giovane si sarebbe allontanato dalla abitazione prima della mezzanotte. E questo ha fatto scattare l’evasione. Quella di esplodere fuochi d’artificio in caso di scarcerazioni di persone in arresto è un fenomeno diffuso. Ma farlo in luoghi pieni di gente non è affatto lecito.