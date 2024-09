Fuochi, mostre, musica e dibattiti. Serata record con 15mila persone

Una serata da record quella di mercoledì alla festa nazionale dell’unità. "Erano presenti circa 15mila persone – spiega Davide Corradi, tra gli organizzatori della kermesse –. Un ottimo successo, quella dei fuochi danzanti si conferma essere sempre una delle serate più partecipate".

Di certo, la serata con più afflusso fino a oggi registrata, anche confrontandola con le edizioni passate. Oltre agli spettacolari fuochi danzanti, infatti, erano in programma una serata musicale anni Novanta, l’inaugurazione della mostra su Enrico Berlinguer dal titolo ’Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme’ che rimarrà aperta fino all’8 settembre e dibattiti politici di rilevo.

Sul palco principale erano infatti presenti Chiara Braga (deputata Pd), l’ex ministro Francesco Boccia e l’europarlamentare Nicola Zingaretti, nel dibattito ’L’Italia, l’Europa’, moderato dal vicedirettore de Il Resto del Carlino, Valerio Baroncini.

"Quando la destra è andata a Palazzo Chigi il paese stava in piedi e contava sul Pnrr per riprendersi, con una programmazione degli investimenti pubblici. E dico a Giorgetti che il Pnrr non è la pianificazione sovietica, ma la possibilità di crescita del nostro paese. Ora questo governo non sa se riesce a confermare le misure, taglio del cuneo fiscale e riduzione Irpef, della scorsa manovra. Non si sa che cosa sarà fatto per la sanità, per i servizi, per gli asili. Parlano di 30 miliardi ma non sono nemmeno sufficienti per confermare le misure dello scorso anno. Giorgetti smetta di fare dibattiti, di sostituire il Ragioniere generale dello Stato perché non è obbediente, e venga in Parlamento a dirci la verità sui conti. Il re è nudo, smettano di dire bugie ai cittadini", ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia sul palco.

E ancora, Boccia: "Riguardo alle prossime elezioni regionali dell’autunno non so come finirà rispetto alle date. Con la destra dipende dai mesi. A volte sono per l’election day, a volte no. Piegano le regole a loro piacimento. Sono abituati così, è la cifra del loro governo. Ma dopo due anni non sappiamo che idea hanno dell’Italia. Stanno insieme solo per un accordo di potere. Nascondono le tensioni in campagna elettorale ma poi si detestano: ci sono i mal di pancia di FI sull’autonomia, la Meloni è nervosa, la Lega ricatta il governo. Ora andremo a tre elezioni regionali importanti. Ma nel 2025 la destra farà di tutto per evitare competizioni elettorali amministrative solo per garantire la sopravvivenza del governo".

Infine, dal palco del dibattito è arrivato l’invito per il popolo del centrosinistra: "Faccio un appello a tutti i dirigenti del centrosinistra: smettiamo di parlare di noi. Il risultato del 9 giugno è stato uno spartiacque. Elly Schlein ha fatto dell’unità la cifra dell’agire del Pd. E su questo abbiamo ottenuto consensi importanti. E con l’unità con le altre forze abbiamo dato l’idea di una società. Alternativa a quella della destra. Noi vogliamo far convivere diverse identità dentro una idea complessiva di società. La destra ha mentito al Paese. Con la manovra verrà giù la loro maschera. Sono loro i nostri avversari, smettiamo di dividerci e misurarci tra di noi e continuiamo a combattere per la sanità e la scuola pubbliche, contro l’autonomia della Lega, contro il premierato della Meloni, per il salario minimo", ha concluso Francesco Boccia.

r. c.