Fuori dalla White List, Manfreda si dimette

Prima la rinuncia alle deleghe, ora l’uscita dal Consiglio comunale di Casina per il consigliere Tommaso Manfreda, eletto con moltissimi voti poco più di un anno fa. Tutto questo è maturato in pochi mesi dopo che la sua azienda, Manfreda Costruzioni, è stata esclusa dalla White List. Le dimissioni sono già state accolte dal sindaco Stefano Costi.

Manfreda ha già presentato ricorso al Tar di Parma contro il provvedimento della Prefettura di Reggio con il quale veniva esclusa la sua azienda dalla White List. Nel ricorso chiede la sospensione dei protocolli di legalità atti a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica. Sono protocolli voluti e sottoscritti da tutti i sindaci reggiani, compreso il sindaco di Casina.

Manfreda, ex assessore ai lavori pubblici, si è affidato ai legali Paolo Colombo e Valter Pompeo Azzolini (studio Bucchi). Il ricorso non contesta solo l’esclusione della ditta dalla White List, ma chiede anche che vengano sospesi i protocolli di legalità, relativi all’edilizia privata, che sono stati adottati da tutti i comuni reggiani, insieme alla Prefettura. In pratica Manfreda contesta un protocollo al quale aveva aderito la sua stessa amministrazione comunale, della quale fino a poche settimane fa era un rappresentante di giunta.

Alla base del ricorso, che coinvolge anche la Regione, c’è quindi una lettura che ritiene scorretto applicare le conseguenze delle interdittive della Prefettura a rapporti tra privati, poiché si ritiene che debbano essere circoscritte a rapporti con l’amministrazione pubblica.

Sul tema è duramente intervenuto il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, che senza citare il caso specifico ha contestato la scelta "di tentare di mettere in discussione un sistema di legalità importante per il nostro territorio", anzichè limitarsi "a contestare il semplice merito della questione".

Il sindaco di Casina invece, mentre conferma la fiducia verso Manfreda, afferma: "I protocolli io li ho firmati e, come tutti i miei colleghi, ritengo sia giusto applicarli interamente anche da noi in montagna, proprio per permettere alle stesse aziende operanti nel territorio di lavorare con la massima trasparenza cercando di evitare, tutti insieme, infiltrazioni malavitose non solo in edilizia, ma in ogni attività. E’ giusto che abbia dato le dimissioni perché così, sostenuto dai suoi legali, potrà difendersi fino all’ultimo. Sono questioni che riguardano la Magistratura. Il Comune, con le dimissioni di Manfreda, prima da assessore e adesso anche da consigliere, rimane estraneo alla vicenda".

Ora il sindaco Costi, a poco più di un anno dall’avvio del suo secondo mandato, si trova a dover rimescolare le ‘carte’ per ricomporre Consiglio e Giunta. "Entro la prossima settimana dovremmo riuscire a riassestare gli organismi comunali – afferma Costi -. In consiglio Manfreda sarà sostituito da Alessandro Torri, primo consigliere non eletto. In Giunta le deleghe, finora rimaste al sindaco, saranno ridistribuite secondo le competenze dei consiglieri".

Settimo Baisi