"Fuori dall’isola". In arrivo gli incontri sul ritiro sociale

È stato presentato nei giorni scorsi a Rolo il progetto "Fuori dall’isola" promosso dalla Famiglia Ludica per Rolo e Fabbrico, oltre che per la zona della Pianura Reggiana, trattando i temi del ritiro sociale, un fenomeno sempre più diffuso e che coinvolge i giovani a partire dagli ultimi anni di elementari fino al periodo dell’adolescenza durante le scuole superiori. Sono state tante le domande e le interazioni con genitori, docenti e professionisti, a dimostrazione che il tema è molto importante e particolarmente sentito anche dalla cittadinanza. I prossimi incontri "di famiglia" del progetto "Fuori dall’isola" sono previsti a Rolo il 3 marzo dalle 15 alle 18 nei locali parrocchiali, e il 17 marzo, al mattino, in occasione della "colazione solidale" al circolo Livello 22. Si tratta di incontri per genitori, docenti e cittadini favore degli adolescenti. Alla presentazione del progetto, promosso con le amministrazioni comunali locali, sono intervenute la coordinatrice Giulia Ferretti e la pedagogista Arianna Rivi. Un simile incontro è previsto pure nella serata del 20 febbraio a palazzo dei Principi a Correggio.