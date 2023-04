Fuori legge auto dei Comuni "Veicoli usati per i disabili come bacheche annunci"

C’è una spada di Damocle sui cittadini con disabilità, reggiani e non solo: in 17 Comuni della nostra provincia circolano almeno dieci mezzi per la loro mobilità che sono stati dichiarati in palese violazione del Codice della strada da parte del ministero dell’Interno, in una circolare pubblicata il 3 febbraio 2020. San Polo ha già deciso, in via precauzionale, di sospenderne l’utilizzo mentre gli altri (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola, Casalgrande, Castellarano, Castelnuovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Montecchio, Reggio, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant’Ilario e Scandiano) non si sono ancora espressi. A segnalarlo è l’associazione Report Aps, che spiega che in tutta Italia i veicoli in questione sono divenuti "bacheche ambulanti di pubblicità".

Nel comunicato si spiega che "il tema è la circolazione di mezzi di trasporto con spazi pubblicitari di terzi applicati alla carrozzeria a titolo oneroso: quando non svolgono servizio pubblico di linea violerebbero palesemente il Codice della strada. Si tratta - prosegue l’associazione - di autovetture a tetto alto in uso alle associazioni del territorio, talvolta direttamente al Comune, che prima di essere messe in servizio rendono anche più di 100mila euro alle società che organizzano la raccolta pubblicitaria e rimangono proprietarie dei mezzi". La procedura tradizionale prevede che il donatore acquisti un mezzo e, rimanendone proprietario, lo dia in comodato d’uso gratuito a chi lo utilizza per la mobilità delle persone bisognose. Peccato che da parte del ’filantropo’ possa esserci, in certi casi, una speculazione illegale: "Ognuno di questi veicoli - si legge - dal costo a nuovo di 30-35mila euro rende alle società commerciali che operano in questo mercato e poi li forniscono alle associazioni tra i 100 e i 200mila euro ogni due anni (in alcuni casi ogni quattro)".

In un passaggio successivo emerge che "ogni 2-4 anni ogni mezzo, per rimanere in comodato, viene ’rifinanziato’ fino a rendere alle società proprietarie complessivamente, nel suo periodo di vita, anche mezzo milione di euro o più". È un mercato ricco, spiega Report Aps: "La pubblicità su questi veicoli muove interessi economici nell’ordine di almeno 20 milioni di euro l’anno, plausibilmente 30, concentrati su pochissimi attori, quasi tutti emiliani". L’associazione calca la mano: "Hanno proprio accento emiliano-romagnolo gli imprenditori che incassano decine di milioni di euro ogni anno sulla pubblicità applicata ai mezzi forniti in comodato gratuito, promettendo a centinaia di clienti che i loro Doblò attrezzati per disabili serviranno i cittadini più deboli".

Il problema riguarda tutto il territorio italiano e in alcuni Comuni lombardi e veneti le cifre raccolte per le sponsorizzazioni hanno anche superato i 200mila euro. In Veneto avevano rinunciato e restituito il mezzo al mittente i Comuni di Vittorio Veneto e Sacile. "Quelli che erano nati come progetti sociali per agevolare il trasporto gratuito per i disabili o i cittadini in difficoltà, a causa della loro violazione delle norme in vigore, giuste o sbagliate che siano, rischiano di trasformarsi in un problema sociale" scrive l’associazione.

Che poi chiude: "La soluzione sarebbe fare chiarezza e dare immediata attuazione alla legge 120 del 2010, che permetterebbe alle associazioni no-profit di finanziare i propri mezzi e farli circolare liberamente". Non solo: serve anche "porre all’attenzione della Corte costituzionale la valutazione sulla legittimità delle norme attuali, nell’interesse dei cittadini, delle associazioni e degli stessi operatori economici del settore". Questo affinché "sia ripristinato il necessario equilibrio fra le necessità di mobilità, l’attività lodevole delle associazioni e i legittimi interessi degli operatori economici".