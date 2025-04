Fuori ora il nuovo video di Digiuno

Fuori il nuovo video di Francesco Borghi (foto), in arte Digiuno. ’Aspettare, attendere e altri sinonimi’, girato tra la zona delle ex Officine Reggiane, l’entrata del vecchio Maffia club e Sant’Ilario, è stato pubblicato su su YouTube alle 11.11 di lunedì 7 aprile. Il brano fa parte del secondo disco da solista dell’artista santilariese, ’Gli uccelli’, uscito a gennaio 2025 e disponibile su tutte le piattaforme digitali e sul sito ufficiale www.digiuno.net.

Spaziando dal classico hip hop all’elettronica, ’Gli uccelli’ vanta collaborazioni legate soprattutto al collettivo di Sant’Ilario d’Enza SDP Crew (Sub Zero, DJ TryCatch, BrssEye). Diversi i musicisti che hanno preso parte al progetto, suonando dal vivo i loro strumenti: basso e chitarra, ma anche bouzuki e sax. Ciascun brano è capace di toccare corde emotive a volte legate al quotidiano, altre volte più lontane nello spazio e nel tempo; dalle relazioni complicate di ’Posacenere’ a uno spaccato sulla scuola vista dagli occhi di un professore con ’Zattera’, fino alla storia di Anteo Zamboni in ’Carattere di piiombo’.

Tra le note di ’Aspettare, attendere e altri sinonimi’ la voce di Borghi si alterna a quella Clepto Cantautorao, che ha curato il ritornello e la parte strumentale. La canzone racconta le attese, sia quelle socialmente condivise sia le più personali ("ti ho aspettato in quel parcheggio a Reggio due ore/sorridendo ad ogni auto sperando fossi tu"). Non a caso il video è stato girato sui binari di Reggio e in piazzale Europa, stazioni dei treni e dei bus: luoghi di attesa per eccellenza.

Il nuovo video anticipa il prossimo appuntamento del tour di presentazione del disco: domani Digiuno salirà sul palco di Villa Pini, a Bologna; sabato invece sarà a Casa Cantoniera (Parma).