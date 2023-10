Fuori Orario, è psicosi-meningite: "Ero lì mesi fa, sono contagiato?"

Squilla incessantemente il numero del Servizio di Igiene pubblica, è psicosi meningite dopo la scoperta di un 27enne malato tra i giovani che hanno frequentato il Circolo Fuori Orario di Taneto nella notte tra il 23 e il 24 settembre, dalle 23,30 alle 3.30 alla festa d’inaugurazione ’We Love 2000’.

Centinaia di persone, con le richieste più disparate, nelle scorse ore hanno contattato i recapiti telefonici messi a disposizione dalle aziende sanitarie di Reggio (329.2104737) e di Parma (335.7758097) per fornire informazioni.

"Ci sono persone che addirittura chiedono se possono essersi contagiate dopo aver frequentato il circolo mesi fa – spiegano dall’Ausl –. Lo scopo del numero è individuare solo chi ha avuto contatti strettissimi e prolungati quella sera, oltre che fornire indicazioni".

Il post fatto dall’Ausl di Parma sulla propria pagina Facebook ha registrato un record di condivisioni: 3mila dirette in meno di un giorno; quello del Comune di Gattatico ben 77. Il giovane, residente a Lesignano de’ Bagni (Parma), si trova ricoverato presso il Policlinico di Parma e le sue condizioni sono in miglioramento. Le autorità sanitarie hanno già provveduto, appena la meningite meningococcica è stata diagnosticata al 27enne, a individuare i suoi contatti stretti: familiari e amici. Per queste persone già domenica è iniziata la terapia antibiotica (una pastiglia sola) e vaccinale prevista (facoltativa). Dato che questo tipo di meningite si trasmette tramite goccioline di saliva emesse a distanza ravvicinata (ad esempio con uno starnuto) e soprattutto in modo prolungato (come in un bacio), in modo precauzionale è stata diramata la notizia per avvertire anche chi in quelle ore si trovava nel circolo di via Don Minzoni. Ma l’effetto è stato di far esplodere un’ansia collettiva. Il periodo di incubazione varia da 2 a 10 giorni, di solito 3-4 giorni: chi è stato a contatto con il 27enne, ed eventualmente si fosse ammalato dovrebbe aver già manifestato i sintomi: febbre con intenso malessere, mal di testa, rigidità nucale, nausea, vomito, e, spesso, petecchie (piccole macchie rosse della pelle). L’Ausl consiglia comunque nelle settimane al contatto con il malato di porre attenzione a questi sintomi e, se necessario, rivolgersi al proprio medico curante.