Fuori Orario, in scena i nuovi comici

Il gruppo di Stand Up Comedy Reggio Emilia torna in scena sul palco del Fuori Orario, il circolo a Taneto di Gattatico, che già da tempo propone spettacoli di comici emergenti ma anche già affermati, attraverso una forma di animazione che sta sviluppandosi anche tra il pubblico italiano.

Stasera dalle 21,30 al Fuori Orario spazio all’Open Mic con otto comici a esibirsi con brevi monologhi divertenti, a diretto contatto col pubblico. Informazioni: tel. 344-4735355. La Stand up comedy è una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce "in piedi" (in inglese stand-up), rivolgendosi direttamente al pubblico, senza nessuna quarta parete. L’artista che si esibisce in questa forma di spettacolo prende il nome di "stand-up comedian".