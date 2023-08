Fuori strada col furgone

Incidente stradale ieri sulla provinciale Vetto-Ramiseto, fortunatamente senza conseguenze per il conducente. E’ accaduto verso le 13 quando il conducente di un furgone, mentre percorreva il tratto di strada Vetto-Gottano, per cause al vaglio della Polizia locale intervenuta sul posto, è uscito di strada restando in bilico lungo la scarpata (foto). Il conducente è rimasto illeso per cui non è stato necessario chiedere alla centrale del 118 l’intervento di sanitari. Ieri non è stato possibile rimettere in strada il furgone, operazione che verrà eseguita oggi .

s.b.