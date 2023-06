Fuori strada con la vettura finisce nella scarpata

Auto fuori strada: paura per una donna a Viano. Soccorsi mobilitati ieri pomeriggio per un incidente sulla strada provinciale 7 in via Frana a Viano. Una Fiat Panda, guidata da una donna di 59 anni residente a Castellarano, è uscita fuori strada finendo in una scarpata. L’allarme è scattato poco prima delle 15 ed è stata allertata la centrale del 118 per l’assistenza alla conducente dell’auto.

Sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’autoinfermieristica per i soccorsi all’automobilista ferita. In via Frana si sono portati i vigili del fuoco.

La donna, dopo le prime cure ricevute dagli operatori inviati dal 118, è stata in seguito portata in ospedale per le terapie del caso dei medici. Le sue condizioni di salute sono state giudicate di media gravità. Sulla sp7, oltre ai pompieri e ai mezzi sanitari, è intervenuta anche la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per compiere gli accertamenti e i rilievi del sinistro avvenuto a Viano.

m.b.