Fuori strada con l’auto: poi sparisce

Indagini in corso per un incidente accaduto l’altra sera in via Fangaglia, a Santa Vittoria di Gualtieri, ma con alcuni aspetti ancora da chiarire. Come l’identità del conducente, che si sarebbe allontanato dopo la paurosa sbandata fuori strada, portandosi via i documenti dell’auto, alla quale all’arrivo di soccorsi sanitari e forze dell’ordine mancavano pure le targhe. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla con polizia locale e carabinieri. Inizialmente, quando è scattato l’allarme, erano stati mobilitati anche vigili del fuoco e autoinfermieristica, il cui intervento poi non è stato necessario. Pare infatti che non ci siano stati feriti, pur se è in corso un accertamento per risalire all’identità del conducente e per verificare la regolarità dei suoi documenti e di quelli della vettura, praticamente distrutta dopo essere finita fuori dalla carreggiata.