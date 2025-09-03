Furbetti dei rifiuti e fototrappole. In meno di due mesi 900 casi. Già scattate le prime 273 multe

Interventi di raccolta e pulizia straordinaria, ma anche azioni mirate per contrastare gli abbandoni illeciti di rifiuti che creano degrado e sporcizia, oltre a problemi igienici. È l’impegno annunciato dal Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con Iren e polizia locale, per il decoro urbano e per il contrasto a incuria e abbandono di rifiuti.

"Tra le ultime azioni messe in campo – dichiara l’assessore alla Cura della città, Davide Prandi – l’attivazione delle fototrappole ha permesso di intercettare comportamenti scorretti come l’abbandono di rifiuti, ingombranti o sostanze pericolose. In poco meno di due mesi sono stati rilevati oltre 900 abbandoni di materiali in luoghi impropri. Di questi abbandoni, in 273 episodi gli autori hanno scaricato i loro rifiuti da veicoli a motore: dalla targa è stato quindi possibile identificare i responsabili. Per gli altri conferimenti si tratta invece di abbandoni realizzati a mano per i quali sono in corso accertamenti della polizia locale che in alcuni casi hanno già consentito di risalire agli autori, tra i quali commercianti della zona stazione".

I dati del primo periodo – dal 1° luglio al 20 agosto – fanno riferimento a otto punti della città: quartiere stazione e Santa Croce, via Cecati, Campo di Marte, Tondo e Villaggio Foscato, con trentadue telecamere attive. Tra i materiali scaricati abusivamente in strada soprattutto mobili e vecchi elettrodomestici. Le sanzioni vanno dai 200 ai 400 euro, ma si può incorrere anche in una denuncia penale per abbandono di sostanze pericolose. cittadini. Previsto anche un controllo incrociato attraverso la verifica delle iscrizioni alla Tari, a partire dalle zone più critiche, per intercettare chi non è registrato al servizio di raccolta porta a porta".

Nei prossimi mesi insieme a Iren verrà avviato un percorso di sensibilizzazione dei residenti della zona rispetto alla corretta gestione dei rifiuti, grazie anche all’intervento di mediatori culturali e al coinvolgimento di associazioni e cooperative che già operano sul territorio. Per questi interventi è stato istituito dal Comune un apposito gruppo di lavoro operativo interdisciplinare: aderiscono il servizio manutenzioni del Comune, polizia locale e Iren. L’obiettivo è infatti migliorare la tempestività, la prossimità e l’efficacia delle azioni di cura (pulizia, manutenzione urbana e sicurezza) per ridurre i tempi di risposta e far fronte in modo più diretto alle richieste dei cittadini. Per il ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio: tel. 800-212607.