Il furbetto del pedaggio in autostrada a processo, il pm: assolvere

Reggio Emilia, 23 febbraio 2024 – Sarebbe passato dal casello autostradale evitando di pagare. Come? Creando, al volante della macchina, una sorta di treno con quella che la precedeva: in pratica, si sarebbe accodato a chi veniva prima di lui, seguendolo a brevissima distanza, senza lasciare alla sbarra il tempo di calare.

L’uomo è finito a processo davanti al giudice Silvia Semprini con l’accusa di truffa ai danni della società Autostrade, che avrebbe commesso guidando un’auto noleggiata: sono tre gli episodi che gli vengono contestati. Ieri l’imputato è stato assistito dall’avvocato Vainer Burani, che ha sostituito un collega: secondo la tesi difensiva, l’essersi eventualmente posti troppo vicini alla macchina che precede non configura il ricorso ad artifici o raggiri, e va anche considerato il fatto che la sbarra non è entrata in azione.

E pure il pm ha chiesto assoluzione. Casi come quello reggiano sono avvenuti anche in altre città: ad esempio nel settembre 2023 è emerso che uno svizzero 22enne, denunciato per truffa aggravata, sarebbe sfrecciato sulle corsie del Telepass dell’autostrada dei Laghi in Lombardia per ben 172 volte senza pagare il pedaggio. La tecnica era sempre la stessa: accodarsi alle auto che lo precedevano per poi eludere il sistema elettronico, evitando di pagare 1.600 euro. Altra vicenda-fotocopia è avvenuta a Frosinone, dove un 47enne ha eluso 16 passaggi. Ma anche negli anni scorsi la polizia stradale tra Reggio e Modena si era attivata per individuare i furbetti della sbarra.