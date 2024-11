Furgone bloccato sulla ferrovia. Treni fermi per ore

Deve aver ampliato troppo la curva nell’affrontare il passaggio a livello ferroviario di via Calzolara, a Rolo, restando bloccato con una delle ruote del furgone nella massicciata, senza più riuscire a spostarsi, al lato della carreggiata. Inevitabile il disagio al traffico stradale ma soprattutto a quello ferroviario, che è rimasto forzatamente interrotto per oltre un’ora, sulla linea Rfi tra Modena e Mantova, non distante dalla stazione di Rolo-Fabbrico-Novi.

Nel tardo pomeriggio di ieri, per poter recuperare il veicolo in sicurezza, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno rimosso il furgone, permettendo così il ripristino del traffico ferroviario. Inevitabili i disagi che la situazione ha provocato ai treni – quelli che ieri erano attivi proprio nelle ore dello sciopero del settore del trasporto pubblico – bloccati in attesa della rimozione del veicolo dalla zona dei binari. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana per gli accertamenti su quanto accaduto e per regolare il traffico. Il furgone era condotto da un uomo: per lui nessuna conseguenza fisica.