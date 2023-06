Furgone dato alle fiamme Si indaga sulle cause

Si indaga sull’incendio, quasi certamente doloso, di un autocarro Renault Traffic, danneggiato da un rogo avvenuto verso la mezzanotte di ieri nella zona industriale di Gualtieri. I vigili del fuoco sono intervenuti nel cortile interno annesso ad alcuni capannoni, in via don Minzoni, dove era stato segnalato un incendio in un’area usata come parcheggio e area di manovra dei veicoli di varie imprese differenti.

Sono arrivati i vigili del fuoco di Guastalla, con mobilitazione pure dei volontari di Luzzara e di un’autobotte da Reggio, poi fatti rientrare in quanto l’incendio è stato domato in breve tempo. Insieme ai carabinieri sono stati effettuati accertamenti sul rogo che ha interessato il furgone con targa straniera. Si cerca di risalire in tempi brevi alla proprietà del veicolo, oltre che alle cause e ai motivi del presunto gesto piromane. Non risultano conseguenze alle persone.