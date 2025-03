Furgone per il trasporto disabili in un canale: ferito il conducente

Tanta paura ieri all’ora di pranzo in via Ferdinando Bocconi, fra Masone e San Maurizio, dove un furgone della croce verde adibito al trasporto disabili è finito fuori strada, andando dentro ad un canale che per fortuna aveva una scarsa portata d’acqua. È successo poco dopo le 12,30. All’interno non c’era alcun paziente, ma solo il conducente – un 21enne – che all’arrivo dei vigili del fuoco arrivati tempestivamente sul posto, era già uscito dall’abitacolo ed è stato trovato seduto sul fianco del furgone ribaltato nel torrente. Sotto choc, è stato infine affidato al personale sanitario giunto con un’ambulanza e un’automedica che lo hanno portato al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti, con un codice di media gravità. Allertata anche una Volante della polizia di Stato che si è occupata dei rilievi volti a stabilire eventuali responsabilità e ricostruirne l’esatta dinamica.