Furgone sbanda e va nel fosso. Lievi ferite per il conducente

Forse una manovra per evitare un altro veicolo in transito è alla base di una sbandata, con un furgone, di proprietà di un’impresa di lavori di impianti ed edilizia, finito fuori strada. L’incidente è accaduto ieri mattina verso le 9 in via Ville, tra San Martino e l’ingresso del centro abitato di San Girolamo di Guastalla.

Inizialmente il conducente, di 45 anni e residente nella Bassa reggiana, sembrava essere bloccato nell’abitacolo del furgone. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile guastallese per i primi soccorsoi, mentre sul posto giungevano anche l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla. Il conducente, per fortuna, non sembra aver riportato traumi di rilievo. Le sue condizioni risultano rassicuranti.

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente ed evidenziare eventuali responsabilità. Il traffico in via Ville è rimasto rallentato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e al recupero del furgone finito fuori strada.