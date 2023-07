Furgone si schianta sui bidoni e distrugge la pensilina dei bus Due persone all’ospedale

Tanta paura nel cuore della notte per un incidente in circonvallazione. Un furgone si è schiantato violentemente contro i bidoni dell’immondizia e distruggendo anche la pensilina d’attesa per i passeggeri degli autobus di linea Seta in viale Timavo, all’altezza del supermercato Esselunga, poco prima del semaforo (nella foto). Erano circa passati quaranta minuti da mezzanotte, quando si è sentito un forte boato. Subito è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica. Si è temuto il peggio, ma fortunatamente i due occupanti del furgone sono rimasti feriti solo lievemente. Sono stati comunque accompagnati all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale del comando di via Brigata Reggio per i rilievi al fine di stabilire cause ed eventuali responsabilità.