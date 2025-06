Furiosa lite notturna fra un uomo e una donna, arrivano i carabinieri

E’ scattata la segnalazione per un possibile "codice rosso", l’altra notte, a Brugneto di Reggiolo, dove era stata notata una giovane donna che urlava, con la presenza di un uomo nei paraggi. Sul posto si sono precipitati i carabinieri con una pattuglia della polizia locale, oltre al personale dell’ambulanza della Croce rossa del paese, temendo che ci fosse in atto un episodio di violenza. Per fortuna la situazione si è ridimensionata, almeno in parte. Confermato un forte litigio in una coppia, residente in un paese della Bassa.

All’altezza dell’incrocio tra via Bernini e via Guastalla, a Brugneto, era stata vista la donna – trentenne – che urlava, come se fosse in cerca di aiuto. Sul posto entrambi i protagonisti della vicenda sono stati identificati dalle forze dell’ordine. Sono stati eseguiti anche accertamenti sulle condizioni psicofisiche della coppia. La ragazza è rimasta poi sul posto, in attesa di essere raggiunta da alcune amiche per tornare a casa. I carabinieri con la polizia locale hanno invece compiuto ulteriori verifiche. Non si registrano conseguenze fisiche alle persone.

Anche la donna, alla fine, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il tempestivo allarme, lanciato da alcuni residenti nell’udire delle urla, potrebbe aver evitato conseguenze ben diverse. Spesso, infatti, proprio l’attenzione verso ciò che avviene attorno a noi riesce a prevenire fatti drammatici.