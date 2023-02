Furiosa rissa al ’Piccadilly’ Tre giovani condannati

Tre condanne, molto più leggere di quelle chieste dalla Procura. Più una sentenza di "non doversi procedere". Si è concluso così il processo di primo grado, con rito abbreviato, a carico di quattro imputati per l’accoltellamento al bar ‘Piccadilly’, avvenuto il 23 febbraio 2022 in viale Umberto I. Nel mirino finì un ventenne, rapinato delle catene d’oro che portava al collo e ferito con un coltello. Secondo la Procura, l’episodio derivò da contrasti tra due bande giovanili che commettono atti di criminalità, i Casa Base e il gruppo del Villaggio Stranieri. Il gup Silvia Guareschi ha deciso la pena più pesante, 4 anni e 10 mesi, per il 23enne Saad Zyadate, nato in Marocco, per un periodo latitante e ora in carcere. Per lui il pm Maria Rita Pantani aveva chiesto 9 anni: doveva rispondere di rapina aggravata in concorso con Kristian Alla, 20enne di origine albanese, sottoposto agli arresti domiciliari, e Anuar Mastaki, 18enne con obbligo di dimora notturno a Reggio, più un minorenne. Ieri Alla è stato condannato a 3 anni e 1 mese (la richiesta del pm era di 6 anni e 2 mesi) con l’attenuante del minimo contributo, mentre Mastaki a 3 anni (la domanda era di 6 anni). I tre dovevano rispondere di aver preso a calci e pugni il 20enne. Zyadate è stato individuato in colui che accoltellò il giovane, causandogli una ferita sul volto e contusioni. I giovani dovevano rispondere anche di lesioni al barista, intervenuto per dividere i contendenti e fatto cadere a terra. Oltre a danneggiamento per aver rotto le vetrate. Zyadate è stato condannato anche per le minacce di morte postate su Instagram e per la pubblicazione di insulti in risalto sui preziosi rubati, con la firma Casa Base. Durante la latitanza postò anche frasi sessiste indirizzate al pm. Per Iheb Khalifa, 22 anni, il gup ha deciso il non doversi procedere per la mancanza di querela relativa alle minacce su Instagram (la richiesta era di 9 mesi): "Prendo il vostro sangue e faccio un rituale". Secondo il pm Pantani, la rivalità fu scatenata dal passaggio del ferito da Casa Base al gruppo Villaggio Stranieri, oltreché dalla sua frequentazione della ex fidanzata di Zyadate. Ieri mattina gli imputati si sono scusati in aula: i tre poi condannati hanno fatto un’offerta risarcitoria parziale di 5mila euro al ferito, costituito parte civile tramite l’avvocato Pasquale Muto: "Speriamo che i ragazzi apprendano una lezione educativa da questa condanna". L’avvocato Mario Di Frenna, difensore di Zyadate, si dice soddisfatto ma preannuncia l’impugnazione: "La richiesta della Procura era doppia rispetto all’entità delle condanne. Andrò comunque in Appello perché non si trattò di rapina, ma di furto con strappo". L’avvocato Giuseppe Caldarola per Mastaki ha chiesto la messa alla prova.

Alessandra Codeluppi