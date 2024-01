Furiosa rissa in piazza tra bande di giovani

La sicurezza nel territorio comunale, e in particolare in centro, è balzata tra i problemi più sentiti dai sampolesi dopo la furibonda rissa a fine ottobre, quando due bande giovanili - per una ragazza contesa - si erano picchiate in piazza Matteotti e Galleria Levi lanciandosi sedie, tavolini e bottiglie rotte, una delle quali ha sfiorato una persona. I carabinieri hanno individuato e denunciato i responsabili: quattro maggiorenni e un 16enne. La lista di minoranza "Alleanza per San Polo", per voce del consigliere Dino Cagnoli, ha invece presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta chiedendo come si stanno muovendo per arginare il fenomeno delle baby-gang, se è prevista a breve l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza e se la polizia dell’Unione Val d’Enza sia stata allertata richiedendo più passaggi di pattuglie nelle ore pomeridiane. Il primo cittadino Franco Palù ha detto di aver appunto invitato i vigili a svolgere più "passaggi" e a farsi "vedere maggiormente". E ha aggiunto: "Abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell’Interno, anche chiedendo consiglio al maresciallo Tondo. Prevede l’installazione di telecamere in punti strategici che abbiamo concordato appunto con i carabinieri. Il bando però tiene in considerazione un parametro, l’indice di delittuosità. Dalla Prefettura per fortuna è emerso che l’indice di San Polo è bassissimo e i delitti denunciati sono veramente pochi: abbiamo un indice che è un terzo di Rubiera e di Sant’Ilario. Questo significa che probabilmente non verremo finanziati". Palù ha sottolineato anche che "in paese abbiamo un certo numero di telecamere datate per le quali ho chiesto all’Unione Val d’Enza di aggiornarle a telecamere digitali a 8 megapixel; costerà 30mila euro, vedremo se riusciremo a finanziarli". Il sindaco ha replicato: "In tutta la Val d’Enza ci sono circa 250 telecamere, un numero già di un certo livello; il sistema Ocr che legge le targhe ai varchi è connesso con la Questura e la Prefettura. Quindi abbiamo comunque un sistema con i vari corpi di polizia che possono dialogare". Paolo Rocchi, di Alleanza, ha allora commentato: "Il problema comunque sussiste: i nostri concittadini più volte sia a me che ai miei colleghi hanno riferito di non sentirsi sicuri nel proprio paese. E quindi esorto l’amministrazione a impegnarsi attivamente affinché ogni cittadino possa sentirsi a casa anche alla sera anche quando vuole uscire semplicemente per fare due passi". La vicesindaca Elisa Cavatorti ha ricordato il bando della Regione grazie al quale è stato sistemato il parco di via Fosse Ardeatine, inserendo anche telecamere.