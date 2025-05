Furious Angels, l’inferno è una gabbia

Stasera alle 20,45 al teatro Asioli di Correggio è in programma "Furious Angels", spettacolo ispirato a testi di Dante Alighieri per la regia di Chiara Davolio, produzione di Ars Ventuno Danza. Il sipario si apre. Ma l’inferno che appare non è fatto di fiamme: ci sono gabbie, letti di ferro, ombre. Siamo in un luogo sospeso che inquieta e cattura. Forse in un tempo che ci riguarda più di quanto pensiamo. Qui La Divina Commedia viene frammentata, smembrata, divorata. I biglietti disponibili allo sportello del teatro (tel. 0522 637813).

• Sempre a Correggio oggi dalle 17 proseguono in centro gli eventi musicali di "Bounanot Sunadur".

Alle 18 a palazzo dei Principi la presentazione del libro "Comunisti correggesi" di Antonio Rangoni.

Alle 21 visita guidata ai luoghi di Carmela Adani con ritrovo alla basilica di San Quirino. Alla Galera di corso Cavour l’alternative rock degli Stoop.