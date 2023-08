Furti a Correggio: ladri razziano elettrodomestici e attrezzi da lavoro

Nei giorni scorsi sono stati notati alcuni uomini controllare gli esterni di abitazioni, anche con fotografie. Situazione sospetta, tanto che alcuni residenti hanno chiesto spiegazioni ai diretti interessati, i quali hanno sostenuto di essere impegnati in sopralluoghi per il censimento. Ma è forte il sospetto che possa essersi trattato di falsi operatori, che sarebbero stati impegnati in verifiche in vista di furti che si sono verificati nei giorni seguenti nella zona di Correggio, in particolare tra il quartiere Espansione Sud e alcune zone verso la frazione di Budrio.

I ladri hanno agito soprattutto in abitazioni in questi giorni incustodite, essendo i proprietari in vacanza. In alcuni casi il sistema del controllo di vicinato ha permesso di segnalare tempestivamente l’intrusione ai padroni di casa in ferie. Ma non mancano episodi in cui i derubati si sono accorti del furto solo al loro rientro. Ricco il bottino in una abitazione, dove i soliti ignoti hanno portato via diversi elettrodomestici e attrezzature da lavoro, utilizzando un percorso sul retro, nascosto alla vista dei vicini e dall’adiacente strada.