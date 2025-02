Furti a Correggio, negozi presi di mira. Blitz al Modern Line

Non si fermano le azioni dei ladri a Correggio. E per alcuni esercizi commerciali si tratta di nuovi tentativi di intrusione, dopo quelli avvenuti di recente. Nei giorni scorsi sono stati i responsabili del negozio ‘Modern Line’, nella zona del quartiere Espansione Sud. Ad agire sono stati in due, col blitz ripreso nitidamente dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno registrato il tentativo di scasso della porta con un robusto attrezzo in metallo. I titolari dell’esercizio commerciale hanno anche diffuso alcuni momenti della registrazione video, in cui non si vedono i malintenzionati in volto, ma solo nella parte passa, evidenziando scarpe sportive e pantaloni indossati al momento del blitz.

"Ma cosa pensavate di trovare? Vi è andata molto bene: vi ho mancati per un niente", il messaggio virtualmente rivolto ai ladri, segnando come sia ormai la terza volta in due mesi che il negozio viene preso di mira dai ‘soliti ignoti’. In questo caso non risulta essere stato rubato nulla, pur restando i danni dovuti all’azione di scasso per il tentativo di entrare. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine.