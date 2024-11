Furti a raffica a San Giacomo. Un bottino da oltre 50mila euro

Ammonta a oltre 50 mila euro il bottino del furto avvenuto nei giorni scorsi in un appartamento a San Giacomo di Guastalla. Rubati orologi di marca, apparecchiature elettroniche e altro ancora.

Durante il raid è stato portato via anche un costoso computer contenente dati importanti per il proprietario. Ma i ladri, sospettando la geocalizzazione, lo hanno gettato in un fossato lungo la strada per Novellara, dove è stato ritrovato. I malviventi hanno forzato una porta finestra del balcone per entrare, utilizzando una tecnica "da professionisti". Hanno poi messo a soqquadro le stanze per arrivare agli oggetti di valore.

Poi la fuga, pare a bordo di una autovettura di colore rosso. L’allarme è scattato al momento dell’intrusione, ma all’arrivo di proprietario e carabinieri purtroppo i ladri erano già riusciti ad allontanarsi.

In paese i cittadini sono mobilitati per chiedere maggiori tutele e sicurezza, intenzionati a lanciare una raccolta firme e ad inviare una lettera aperta alle istituzioni.