Furti a raffica fuori dal centro commerciale: gli anziani nel mirino

Non si fermano i furti con destrezza, soprattutto ai danni di persone non più giovani. Diversi i colpi messi a segno a Bagnolo, in particolare in parcheggi accanto a negozi o supermercati, approfittando di un momento di distrazione delle vittime. Almeno un paio di reati si sono verificati nei pressi del centro commerciale affacciato sulla circonvallazione interna bagnolese. Molto spesso la tecnica è quella ben nota, con un malvivente che distrae la vittima con il pretesto della richiesta di una informazione stradale. Nel frattempo un complice agisce con destrezza, puntando a borse, borselli e borsette che si trovano nell’auto. Caso simile nei pressi di un istituto di credito alle porte del paese, dove la vittima si è accorta del furto tentando di inseguire i ladri, ma cadendo sull’asfalto dopo essere inciampato. Per fortuna non ha riportato conseguenze fisiche.

E pochi giorni fa un altro simile episodio, segnalato in via Fratelli Cervi, con due persone che hanno avvicinato una pensionata, con la solita scusa di chiedere informazioni. Uno dei malviventi è riuscito ad arraffare il portafoglio della donna, oltre al telefonino, un Brondi con custodia rossa. I familiari hanno lanciato un appello, invitando a segnalare alle forze dell’ordine l’eventuale ritrovamento del bottino (documenti o telefono) in caso venisse abbandonato dai ladri. L’episodio è stato segnalato ai carabinieri.