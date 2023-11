Furti a raffica, il sindaco in campo: "Incontrerò i comitati di quartiere"

Emergenza furti nel comprensorio ceramico reggiano: il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti (foto) propone di organizzare un incontro tra amministrazione, forze dell’ordine e gruppi del controllo di vicinato. Nasciuti interviene dopo l’ennesimo raid ai danni di famiglie scandianesi. Lo scorso weekend, come riferito nell’edizione di ieri, i ladri avevano ‘visitato’ alcune case, rubando principalmente soldi e gioielli. Un problema che nelle ultime settimane è stato segnalato con preoccupazione anche nei comuni di Viano, Albinea, Casalgrande.

"Abbiamo letto dei furti e seguiamo la vicenda con grande apprensione – sottolinea il sindaco Nasciuti –. Abbiamo però massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine affinché possano arrivare a identificare i malviventi e punirli adeguatamente. Penso sia il momento di incontrarsi tutti insieme, amministrazione, forze dell’ordine e gruppi di vicinato, per trovare il modo di riattivare meccanismi di protezione reciproca e di monitoraggio capillare del territorio". Nasciuti ha inoltre ricordato che a Scandiano "tra i primi abbiamo riconosciuto i gruppi di vicinato come strumento prezioso per la segnalazione di casi sospetti alle forze dell’ordine attraverso un vero e proprio protocollo".

Robert Barbieri, referente del gruppo di vicinato di Arceto e Cacciola, è favorevole "all’incontro tra amministrazione, forze dell’ordine e i gruppi di vicinato nati all’indomani dell’accordo siglato con la Prefettura già dal 2017 di cui centinaia di cittadini del comune ne fanno parte". Barbieri invita i tanti residenti a recarsi all’ufficio anagrafe del Comune dove può essere ritirato il modulo di adesione dei gruppi e il vademecum operativo.

"Gli inviti che spesso alimentano le nostre chat – osserva Barbieri – sono relativi all’attenzione per situazioni anomale e presenza di veicoli e persone sospette, non fare entrare estranei in casa, prudenza tra il tardo pomeriggio e la serata. Importante pure l’attivazione dell’illuminazione e un minimo sistema di allarme".

Matteo Barca