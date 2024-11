Furti a raffica in abitazioni e auto

Non si ferma l’ondata di furti in abitazioni. Anche l’altra sera sono state segnalate alcune intrusioni in cortili privati e abitazioni a Correggio. Come già accaduto di recente, alle porte forzate per entrare nelle case, i ladri hanno aggiunto anche la rottura dei vetri di finestrini delle auto per poter cercare possibili oggetti di valore tenuti nei veicoli in sosta. Episodi sono stati segnalati al quartiere Espansione Sud, in via Gambara, in via San Martino, oltre che in via Fazzano. Alcune intrusioni sono avvenute mentre i proprietari erano in casa.

Durante uno di questi tentati furti, l’intervento dei residenti ha permesso di mettere in fuga i due individui che stavano cercando di accedere a una camera da letto. Secondo quanto hanno riferito i testimoni, uno degli intrusi sarebbe stato riconosciuto come un giovane già notato con atteggiamento sospetto in vari quartieri residenziale e conosciuto pure come consumatore di droga.

Da tempo è forte il sospetto che parte dei furti che si verificano nella zona possano essere legati proprio a persone che rubano per potersi permettere l’acquisto di sostanze stupefacenti. Anche dalle segnalazioni che arrivano pure dai gruppi del Controllo di vicinato, non mancano elementi che portano alla tossicodipendenza alla base delle intrusioni in bar, ristoranti, aziende, garage e abitazioni. Anche i numerosi furti di bici, in garage come sulle strade, potrebbero essere collegati al fenomeno della droga. Elementi da non sottovalutare nelle indagini in corso.

Antonio Lecci