Furti a raffica in città. Il punto del questore:: "Potenzieremo i servizi, ma qui siamo nella media"

La raffica di furti in case ed esercizi commerciali che ha interessato vari quartieri, da ultimo la zona della Canalina, per il Giuseppe Maggese, sono purtroppo una piaga che ogni anno, per le festività natalizie, vede una crescita dei casi. "Non voglio minimizzare – afferma il questore –, ma non è un fenomeno oltre le medie. Non è giusto sottovalutare, ma non c’è una situazione emergenziale rispetto agli anni precedenti". Il trend non è in crescita, ma nemmeno in calo. Per questo, ha spiegato ieri, ha "predisposto ulteriori servizi di carattere preventivo, sperando di poter limitare questa piaga che peraltro tutti gli anni in questa circostanza vede un innalzamento". Molto realistico e concreto l’approccio del dottor Maggese a una micro-criminalità così pervicace: "Reggio non ha numeri diversi rispetto a città di analoghe dimensioni, anche se ognuna ha un suo specifico; anzi Reggio vive una situazione per certi aspetti migliore rispetto a città assimilabili per tipologia. Noi, unitamente alle altre forze dell’ordine, svolgiamo attività quotidiane, continue di prevenzione; tentiamo di arginare i fenomeni nei limiti del possibile, ma non si riescono a debellare del tutto. Si tratta di elementi che colpiscono l’opinione pubblica e che giustamente ci impongono sempre una soglia di attenzione alta. Non sono comunque in peggioramento". Vi sono poi situazioni da ricondurre a marginalità e fragilità psicologica personale.

Ad esempio, l’occupazione abusiva di garage e cantine in zona stazione: "Stiamo valutando l’entità del fenomeno e come arginarlo o farlo venire meno. Intorno alla stazione c’è una frequentazione di persone marginali, con problemi, che in questa situazione climatica non vanno tanto per il sottile. Dove trovano la possibilità di un riparo, ci vanno. Con ciò che ne consegue quanto a difficoltà da parte dei proprietari e degli inquilini. I Servizi sociali fanno quello che devono – sottolinea –, ma queste persone hanno fatto scelte di vita e c’è chi, pur avendo la possibilità di essere aiutato, preferisce una vita stentata e di espedienti".