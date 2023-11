Furti a raffica in distributori di benzina, ristobar e concessionarie

Ladri in azione nel comprensorio ceramico reggiano. Giovedì notte sono stati compiuti quattro intrusioni furtive ai danni di due distributori di benzina, un ristobar e un tentato furto è stato messo a segno in una concessionaria di auto. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri per eseguire i sopralluoghi. Verso le due i militari si sono portati nella concessionaria Ford di via Rio Rocca a Veggia di Casagrande dove i malintenzionati sono entrati dopo l’effrazione della porta di ingresso tentando di rubare una Ford Fiesta. Il colpo è fortunatamente fallito.

Alle 2.20 i carabinieri hanno poi raggiunto il Ristobar da Gio’ a Chiozza di Scandiano. I malviventi, dopo l’effrazione della porta, hanno rubato il fondo cassa dell’attività commerciale e sono dunque scappati. I militari alle 2.45 hanno raggiunto pure un distributore di benzina in via Matteotti ad Albinea. E’ stata forzata la porta del ‘gabbiotto uffici’ e preso il fondo cassa.

Anche il distributore di benzina Agip in via Statale a Dinazzano di Casalgrande è stato ‘visitato’ dai ladri: hanno scassinato la porta dell’ufficio, ma non sono riusciti a rubare nulla. I carabinieri, coordinati dalla Procura reggiana, hanno subito iniziato le indagini per individuare i responsabili dei raid avvenuti nei comuni di Scandiano, Albinea e Casalgrande.

m. b.