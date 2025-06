Furti a raffica in zona Baccanello. Scardinate le porte di case e locali

Una serie di furti e intrusioni in abitazioni e perfino in un locale pubblico, l’altra sera alla prima periferia di Guastalla. La zona interessata è quella del Baccanello, in particolare via San Giuseppe, dove i soliti ignoti hanno usato oggetti da scasso per aprire alcune porte. In almeno un paio di abitazioni i ladri sono riusciti ad arraffare una piccola somma di denaro e alcuni oggetti d’oro, del valore di poche centinaia di euro. Non sono stati neppure toccati computer portatili e altri prodotti tecnologici, che sono stati lasciati al loro posto. I ladri sono entrati pure negli spazi di un ristorante, che in questi giorni è chiuso per ferie. All’interno non c’era nulla di valore da rubare, neppure il fondo cassa. In altre abitazioni limitrofe sono stati trovati segni di scassi alle serrature delle porte, ma non sembrano esserci state intrusioni nelle aree interne.