Furti a raffica nella zona reggiana delle Ceramiche

Reggio Emilia, 10 novembre 2023 – Una serie di furti è stata messa a segno la scorsa notte nella zona reggiana delle Ceramiche, fra le due e le tre, probabilmente da uno stesso gruppo di malviventi. Presi di mira due stazioni di servizio, un bar e una concessionaria d’auto. Il primo blitz si è verificato alla concessionaria Ford di via Rio Rocca a Veggia di Casalgrande, dove i carabinieri hanno verificato che i ladri hanno forzato una porta d’ingresso per tentare di rubare una Ford Fiesta, ma senza riuscirci. Alle 2,20 allarme a Scandiano, al Ristobar da Gio, in via Pedemontana, dove i soliti ignoti hanno forzato una porta per poi puntare al fondo cassa, per un bottino ancora da quantificare in modo esatto Alle 2.45 i carabinieri sono stati chiamati in via Matteotti ad Albinea, in distributore di benzina, verificando che i ladri si erano introdotti nel gabbiotto dell’ufficio per rubare il fondo cassa. E alle tre simile episodio alla stazione di servizio Agip, a Dinazzano di Casalgrande, portando via denaro e altri oggetti. Nei giorni scorsi altri simili furti si sono verificati in varie zone del Reggiano, in particolare nella Bassa, ai danni di stazioni di servizio e bar a Reggiolo, Rio Saliceto e non solo.