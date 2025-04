Furti a raffica nell’arco di una notte. Tre persone fermate e denunciate

Furti in serie nell’arco di una sola notte: tre persone denunciate dai carabinieri. I fatti risalgono al 15-16 gennaio, tra le 21 e le 4 del mattino. I tre presunti ladri, avrebbero rubato un’auto e sarebbero poi andati in un bar di Sant’Ilario per commettere un furto. Notati da un passante, questo ha chiamato il 112. Sempre al telefono coi militari, l’uomo ha riferito che i tre ladri si erano dati alla fuga a bordo di una Renault, in direzione Montecchio Emilia. I militari di Montecchio hanno quindi intercettato l’auto e ne è partito un inseguimento conclusosi a Montecchio, dove l’auto con a bordo i tre individui ha fatto un incidente con un’altra macchina di un privato cittadino, finendo fuori strada. Le tre persone a bordo sono però uscite dal mezzo e si sono allontanate a piedi, cercando di scappare.

Due di loro in quel momento hanno fatto perdere le proprie tracce, i militari sono però riusciti a fermare la donna che si trovava al volante. Nel frattempo una perquisizione dell’auto ha portato al ritrovamento di attrezzi da scasso e della refurtiva del furto al bar (ovvero bottiglie di liquori e stecche di sigarette), tutto sequestrato. Gli agenti di una volante della questura di Reggio, intervenuti in aiuto ai carabinieri, sono poi riusciti a intercettare e bloccare uno degli altri due malviventi e, poco dopo, hanno riconosciuto e fermato anche il terzo e ultimo presunto ladro. A seguito delle indagini i carabinieri della stazione di Montecchio, grazie anche all’esame dei video delle telecamere di sorveglianza all’interno e all’esterno del bar, sono stati raccolti elementi di presunta responsabilità a carico dei tre, che sono stati quindi denunciati con le accuse di furto aggravato e continuato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale.