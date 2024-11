Furti a raffica nelle case. I cittadini si organizzano con le ronde di controllo

Non si arresta il fenomeno dei furti nelle abitazioni nel territorio di Correggio. Negli ultimi giorni sono state diverse le intrusioni segnalate dai cittadini. A Lemizzone i soliti ignoti si sono introdotti in almeno 3-4 case, mettendo a soqquadro le stanze, rovistando in cassetti e armadi alla ricerca di bottino facile, di oggetti preziosi e denaro. Per alcune abitazioni si tratta dell’ennesimo blitz dei ladri in pochi anni. I ladri sono entrati dal retro degli edifici, in qualche caso creando un varco nella recinzione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per un primo sopralluogo e per avviare le indagini. Simile situazione pure nella frazione di Budrio. In una abitazione sono stati rubati oggetti e monili in oro, per un bottino di alcune migliaia di euro, pur se le vittime confidano che si trattava di materiale che aveva un valore affettivo molto maggiore. Restano poi gli effetti psicologici negativi dovuti proprio a queste intrusioni nelle case. Aumenta il malcontento dei cittadini, che già in alcuni quartieri hanno proposto l’organizzazione delle ronde serali e notturne.