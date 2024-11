Furti a raffica nelle case: "Nessuno ci tutela"

L’ennesimo furto in una abitazione a San Giacomo di Guastalla ha nuovamente messo in allarme i residenti della frazione, pronti ora a mobilitarsi per chiedere una maggiore tutela del territorio dalla delinquenza. L’altra sera i ladri, verso le 20, sono riusciti a entrare all’interno di una abitazione, al primo piano di un edificio. L’allarme è regolarmente scattato, ma il proprietario non era nelle vicinanze. Quando è tornato a casa, gli intrusi erano già riusciti ad allontanarsi, pare con un bottino piuttosto ingente, arraffato dopo aver messo a soqquadro cassetti e armadi.

È l’ennesima intrusione che ha portato alcuni dei residenti a chiedere nuovamente un confronto con i referenti del Controllo di vicinato, oltre che con i rappresentanti delle forze dell’ordine locali.

"Sono state garantite delle maggiori tutele per i cittadini, nuove telecamere, più controlli per la prevenzione. Ma finora la situazione non sembra essere cambiata rispetto al passato. Appena poche sere fa – dicono alcuni abitanti di San Giacomo – sono stati segnalati due uomini che, sorpresi in un cortile, chiedevano informazioni per una sartoria. Ma era un pretesto per sondare la zona e preparare qualche furto, come poi è avvenuto pochissime sere dopo".

In programma anche una richiesta formale di "maggiore tutela", attraverso una lettera destinata alle istituzioni locali e accompagnata da una raccolta di firme che si vuole avviare in un paese "stanco delle scorribande dei malintenzionati".

Antonio Lecci