"Furti a raffica, perché le telecamere non vanno?"

Tra furti e raggiri alle persone anziane anche la montagna ‘tranquilla’ ha bisogno di una maggiore sorveglianza, sia da parte delle forze dell’ordine che dalle nuove strutture tecnologiche di videosorveglianza. Com’è noto, i ladri prendono di mira le zone più remote e meno frequentate, ad esempio a Castelnovo Monti la settimana scorsa hanno orientato la loro attività ladresca nella zona Al Monte, come afferma preoccupata sui social Cristina Muzzini (Boutique Kikka): "Siamo continuamente pressati da furti nelle nostre abitazioni. Gli ultimi risalgono alla settimana scorsa e ieri sera nuovamente un altro tentativo. Vorrei sapere perché le telecamere installate nel Comune anni fa non sono ancora state attivate in rete, sarebbero fondamentali per proteggerci. A cosa servono quindi? L’anno scorso ho avuto un problema in località Cagnola, dove é posizionata una telecamera mi é stato risposto che non era funzionante perché era in manutenzione. Ora chiedo quanto durano queste manutenzioni e soprattutto quando attiverete questo importante servizio per tutti noi. Perché da cittadina pago fior di Imu, tasse e non ho nemmeno in cambio il diritto di sentirmi sicura nel mio paese".

Il sindaco Emanuele Ferrari, comprendendo la preoccupazione espressa dai cittadini, ha precisato: "Stiamo lavorando da mesi per connettere le telecamere con la forza pubblica in modo che abbia un controllo diretto di quello che accade. La Regione ha disposto un finanziamento di 150.000 euro che noi stiamo anticipando per accelerare i lavori che richiedono tempo. Quanto prima terremo un incontro pubblico per informare i cittadini su come stiamo procedendo in termini di sicurezza".

s.b.