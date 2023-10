Furti a stazioni di servizio a Montecchio e Cavriago

Reggio Emilia, 23 ottobre 2023 – La banda delle stazioni di servizio è entrata in azione, la scorsa notte, nella zona della val d’Enza reggiana.I malviventi hanno agito tra la mezzanotte e l’una. Tra le attività ad essere colpite anche la stazione di servizio di via Brodolini a Cavriago, dove i ladri hanno forzato una porta per accedere agli uffici, per rubare un fondo cassa in contanti di circa 700 euro. Poco prima ai carabinieri era stato richiesto l’intervento in strada Barco, a Montecchio Emilia, dove i ladri hanno forzato una porta per poi entrare negli uffici, puntando al denaro, per una somma di poco più di 500 euro. In entrambi i casi i malviventi hanno cercato anche di forzare a colonnina self service senza riuscire ad asportarne il contenuto. Solitamente questi impianti dispongono di un sistema di videosorveglianza. Si spera che proprio le telecamere possano aiutare gli investigatori a risolvere il caso, identificando i responsabili dei furti.