Furti al Conad di Gattatico, denunciate due casalinghe parmensi

Gattatico (Reggio Emilia), 21 giugno 2023 – Due casalinghe sono state denunciate per furti di formaggi e salumi per un valore di alcune centinaia di euro, prelevati dal supermercato Conad di Gattatico. L’accusa per loro è di furto aggravato e continuato. Nei guai due donne di 42 e 62 anni, residenti in provincia di Parma. Fatale per loro è stato l’ultimo colpo compiuto a metà maggio, come documentato dalle immagini di videosorveglianza del supermercato, era seguito a quello del giorno precedente in cui erano uscite senza problemi. Ma il giorno dopo sono state fermate dagli addetti al supermercato che hanno attivato i carabinieri di Gattatico. Una delle due donne è riuscita a fuggire, mentre la complice, di 42 anni, è stata fermata dai militari e identificata. Davanti all’evidenza dei fatti, la donna ha restituito due coppe piacentine e un trancio di prosciutto che aveva appena rubato, ma ammettendo che il giorno precedente, con la stessa complice e nel medesimo supermercato, erano riuscite a portare via salumi e formaggi per oltre 200 euro di valore. Ammissione di colpa confermata dai video delle telecamere del supermercato la cui visione ha consentito di identificare anche la 62enne. La refurtiva del secondo furto è stata recuperata dai carabinieri e restituita al supermercato.