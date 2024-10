Furti al mercato di piazza Fontanesi. Ladro scoperto e circondato: "Stavo lavorando, ho quattro figli"

Ancora furti ai danni degli ambulanti durante il mercato del martedì, in piazza Fontanesi. Con la differenza che questa volta il ladro è stato colto con le mani nel sacco. In un attimo si è scatenato il caos, con la folla, composta dalle recenti vittime dei suoi colpi, che lo ha circondato: l’uomo ha rischiato un brutto pestaggio (e in realtà qualche calcio e pugno il ladro l’avrebbe anche preso). Poco dopo è arrivata la polizia.

Tutto questo è accaduto ieri nel primo pomeriggio attorno alle 14.30 sotto gli occhi allibiti dei passanti, mentre gli ambulanti stavano smontando le ultime bancarelle. L’uomo, un 40enne extracomunitario, si è avvicinato a uno dei banchi e ha sottratto l’incasso della giornata a uno dei commercianti. Ma l’hanno visto. Si sono messi a urlare: "Prendetelo, prendentelo!".

La piazza si è fermata. L’uomo è stato bloccato. Ha cercato di difendersi come poteva.

Negava tutto e gridava: "Lasciatemi, ho quattro figli. Stavo lavorando". Il 40enne è stato arrestato dalla polizia. "I commercianti sono esasperati, non è la prima volta che quella persona ruba il loro incasso della giornata – spiega un testimone –, lo hanno riconosciuto". Nelle scorse settimane infatti, i commercianti del mercato di piazza Fontanesi, mentre stavano allestendo le bancarelle, la mattina presto, erano stati derubati in diverse occasioni dei soldi e anche della merce. E non basta. Erano anche stati vandalizzati i loro furgoni che erano parcheggiati poco distante, in viale dei Mille. Con azioni rapidissime, i ladri in azione tra le bancarelle si erano portati via la cassa da un banco, una borsetta, un telefonino e della merce destinata alla vendita.

Sul viale vicino, poi, avevano spaccato pure i finestrini dei furgoni usati dagli ambulanti per il mercato, arraffando tutto quello che avevano trovato all’interno.