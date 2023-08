Furti al supermercato Finisce in carcere Un 44enne è stato condannato a 8 mesi e 10 giorni di reclusione e a pagare una multa di 252 euro per inosservanza agli obblighi e prescrizioni della sorveglianza speciale, inosservanza al foglio di via obbligatorio e due episodi di furto aggravato. L'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Reggio ha emesso un provvedimento restrittivo ed il 44enne è stato portato in carcere.