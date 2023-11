Furti alle auto davanti ai cimiteri: "Non lasciate nulla nell’abitacolo"

Ladri in azione nei dintorni dei cimiteri. Lunedì pomeriggio vicino all’ingresso di quello di Montecchio ignoti malviventi hanno spaccato il finestrino laterale dell’auto di una donna di 56 anni: "Mi hanno rotto il vetro piccolo posteriore ma l’auto non l’hanno aperta, penso che siano stati disturbati dall’andirivieni della gente… Non mi hanno rubato nulla. Sapendo di questa ‘usanza’, ho portato con me solo il portafoglio. Probabilmente, vedendo che in mano avevo solo i fiori, avran pensato che la borsa l’avessi lasciata sull’auto. Ho appreso di non essere stata la prima e purtroppo nemmeno l’ultima", spiega F.F. che poi propone di installare una telecamera di videosorveglianza in zona. L’appello è stato pubblicato sulla pagina Facebook "ME&M: Montecchio Emilia & Montecchiesi", dove un concittadino della donna ha commentato: "Sono anni che al parcheggio del cimitero, di Coop, Sigma, Ecu… succedono di queste cose, però il Comune non si fa carico di installare telecamere per la sicurezza di noi cittadini".

Il consiglio è comunque di prestare attenzione a non lasciare giacche e borse negli abitacoli delle auto (nè, se si decide di lasciarli nel bagagliaio, di farsi vedere mentre li si ripone), e di stare attenti anche all’interno delle aree cimiteriali a non lasciare le borsette incustodite mentre si sistemano fiori e tombe.

f.c.