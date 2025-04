Furti con spaccata. Auto prese di mira. Arrestato un 42enne

Colto sul fatto da un cittadino mentre commette furti con spaccata, rompendo i finestrini delle auto in strada: in manette un 42enne di origini ghanesi, comparso ieri davanti al giudice.

I fatti contestati sono avvenuti all’alba di domenica vicino all’istituto comprensivo Galilei, all’altezza del civico 10 di via Cassala. Una residente della zona, probabilmente svegliato da quel trambusto, ha avvisato la polizia segnalando che un uomo stava spaccando i finestrini di alcune auto parcheggiate negli stalli di sosta esterni. La cittadina ha anche descritto accuratamente l’uomo agli agenti, i quali una volta arrivati sul posto sono riusciti a identificare l’autore dei furti.

Il 42enne arrestato, John Aidoo, di origine ghanese e con cittadinanza italiana, non ha precedenti penali, ha un lavoro e risulta seguito dal Centro di salute mentale.

A seguito della descrizione di una cittadina, i poliziotti lo hanno fermato in zona, trovandolo con una pinza da lavoro ritenuta compatibile con i segni di scasso e 13 euro in monete. Contestualmente, il proprietario di un’auto ha lamentato la mancanza di 15 euro.

Il 42enne è comparso ieri mattina davanti al giudice Giovanni Ghini per la direttissima: difeso dall’avvocato Michele Gatti, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il pubblico ministero ha chiesto il divieto di dimora in regione. Il legale ha domandato che non si applicassero misure cautelari o, in subordine, l’obbligo di firma. Il giudice ha convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di firma e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata a giugno.

Il fenomeno dei furti con spaccata, purtroppo, continua a essere una costante in città: quest’ultimo episodio è avvenuto nella zona di via Adua, ma tra le zone più ’a rischio’ considerata la preoccupante frequenza di certi fatti rientrano il parcheggio di via Cecati e quello lungo viale dei Mille, entrambi a pochi passi dal centro storico.