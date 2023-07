Furti con spaccate in bar a Bibbiano e Quattro Castella

Reggio Emilia, 21 luglio 2023 - Doppio furto in locali pubblici della val d’Enza reggiana. Verso le quattro l’allarme in via Venturi a Bibbiano, dove sono intervenuti i carabinieri della caserma locale dopo la segnalazione di una intrusione dei ladri in un bar. I malviventi hanno usato un tombino in metallo per infrangere la vetrata della porta d’ingresso, puntando poi al fondo cassa, per un bottino di circa cinquecento euro, che erano nel registratore di cassa, dietro il bancone. I ladri sono poi fuggiti, mentre scattava l’allarme e sul posto arrivavano il titolare e i carabinieri. Quasi in contemporanea, altro simile furto a Quattro Castella, in via Turati, a Roncolo, dove i ladri hanno usato la stessa tecnica per entrare in un bar. Pure stavolta l’azione ha puntato al registratore di cassa e al denaro che vi era contenuto, per un bottino che si aggira intorno ai 2-300 euro. In entrambi i casi restano pure i danni materiali lasciati alle porte, colpite con il tombino in metallo per poter creare un varco per entrare. Indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori dei due furti. Non si esclude che possa trattarsi degli stessi autori, che hanno agito in entrambi i locali pubblici della val d’Enza reggiana.