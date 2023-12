Furti continui. Il sindaco: "Unioni alleate per avere più controllo"

Massima attenzione e totale collaborazione dei cittadini per contrastare il fenomeno dei furti in paese. L’appello arriva dal sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi, in seguito a una serie di blitz dei ladri ai danni di abitazioni ed aziende locali.

"Abbiamo investito molto in tecnologie e sistemi di sicurezza. Ma non siamo ancora soddisfatti, perché il fenomeno dei furti non è ancora stato sconfitto e proprio ultimamente assistiamo a un ritorno di questi episodi. È anche per questo motivo che in questi ultimi mesi abbiamo avviato un progetto tra due Unioni Comuni confinanti, appartenenti a due province diverse. Tutto ciò per favorire un controllo sempre più efficace, potendo contare sulla tecnologia avanzata delle nuovissime apparecchiature. Ritengo che ciò a cui stiamo assistendo a livello nazionale sulla riforma della giustizia stia allontanando ancora di più i cittadini dalle istituzioni, aumentando senso di sfiducia e pericolo di indifferenza". Poi un appello alla politica nazionale: "Occorre inasprire le pene. E che siano certe, scontate fino all’ultimo giorno di condanna. Chi invade la proprietà privata mettendo a rischio la sicurezza domestica deve essere punito severamente. Oggi, dispiace sottolinearlo, non è così. Il notevole lavoro e lo sforzo delle forze dell’ordine, purtroppo, viene spesso vanificato con l’applicazione di norme giuridiche non più adeguate".