Furti di gasolio: camion in sosta nel mirino a San Martino in Rio Furti di gasolio da serbatoi di camion in sosta anche a San Martino in Rio: la Fita-Cna segnala azioni di bande specializzate che creano problemi nella programmazione di viaggi e spedizioni. Soluzione: aree di sosta con videosorveglianza.