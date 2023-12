Furti di Natale in bar a Luzzara e Reggiolo

Reggio Emilia, 26 dicembre 2023 - Neppure a Natale si sono fermati i furti ai danni di esercizi pubblici. Ben due i colpi, forse della stessa banda di ladri, si sono verificati la notte di Natale nella Bassa. Sulla Cispadana a Luzzara, alla periferia del paese, i malviventi hanno preso di mira un bar annesso a una stazione di servizio, già di recente preso di mira. I ladri hanno forzato la porta sul retro per poi entrare per portarsi via il fondo cassa di circa 300 euro in contanti, oltre a stecche di sigarette che erano sull’espositore, nei pressi del bancone. Poi sono fuggiti col bottino. I carabinieri indagano anche su un altro simile furto avvenuto nella vicina Reggiolo, in via Cispadana, sempre in un locale annesso a una stazione di servizio, con gli intrusi a forzare una porta per entrare, portandosi via alcune centinaia di euro di fondo cassa, ma anche bottiglie di alcolici. I danni sono in fase di quantificazione. Nella stessa zona nelle ultime settimane sono stati diversi i furti avvenuti proprio in bar e ristoranti situati in aree di servizio. Non si esclude l’azione di una stessa banda di ladri.